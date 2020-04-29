Генменеджер «Ванкувера» рассказал о ситуации с контрактом Трямкина

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг заявил, что клуб пока не может подписать контракт с защитником Никитой Трямкиным из-за неопределенной ситуации с потолком зарплат на следующий сезон.

— Он нам действительно нравится, думаем, он может пробиться в основу, 0 цитирует Беннинга Sportsnet. — Но пока мы не получим больше информации о следующем сезоне, мы будем ждать. Нужно посмотреть, как все будет выглядеть, прежде чем мы начнем говорить с ним о сроках и цифрах. Мы не знаем, каким будет потолок зарплат в следующем году.

Изначально предполагалось, что сумма потолка в сезоне-2020/21 может вырасти до 88 миллионов долларов и не опустится ниже 84 миллионов. Но из-за ситуации с коронавирусом и вынужденной приостановки сезона потолок зарплат может остаться на уровне 81,5 миллиона долларов.

Трямкин был выбран «Ванкувером» в третьем раунде драфте-2014. В 2015 году он некоторое время выступал за команду, проведя 13 матчей и отметившись 2 (1+1) очками. После этого хоккеист вернулся в Россию. Всего в КХЛ защитник провел 338 матчей и набрал 75 (23+52) очков.