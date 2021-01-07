Генменеджер «Ванкувера»: «Подколзин может забивать 20-30 голов в год»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг высказал свое мнение о нападающем Василии Подколзине. По его словам, россиянин обладает комбинацией полезных качеств.

«В нем есть сочетание габаритов, силы и хоккейного интеллекта. Он тяжелый форвард, который всегда первый на шайбе. Думали, что после перехода он будет для нас нападающим из первой девятки, но он может быть и в шестерке, забивая по 20-30 голов в год», — цитирует Беннинга сайт НХЛ.

«Ванкувер» задрафтовал Подколзина на драфте-2019 под общим 10-м номером. В этом сезоне он провел в КХЛ 24 игры, в которых набрал 6 (2+4) очков. На МЧМ-2021 Подколзин выступал в качестве капитана сборной России.