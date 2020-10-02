Генменеджер «Тампы» рассказал о продлении контракта с Сергачевым. Его напрягает потолок зарплат

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй» Жюльен Брисбуа рассказал о ситуации с продлением контракта защитника Михаила Сергачева, а также Эрика Чернака и форварда Энтони Сирелли.

Также руководитель отметил, что из-за потолка зарплат будет невозможно сохранить команду, которая выиграла Кубок Стэнли в 2020 году.

«Увеличение их контактов, вполне заслуженное, сократит пространство под потолком зарплат, а у нас его и так нет», — цитирует Брисбуа официальный сайт НХЛ.

«Я бы очень хотел сохранить нынешний состав команды, чтобы мы смогли защитить наш чемпионский титул ... Но реальность такова, что это невозможно, — сказал Брисбуа. — Потолок зарплат не позволит нам это сделать. Это касается всех команд. Всегда происходят какие-то изменения. В этом году они будут заключаться в том, что в команде в следующем сезоне не будет некоторых ребят, которые играли здесь достаточно давно и помогли нам завоевать Кубок Стэнли».

«Чем дольше мы ждем, тем меньше у нас вариантов. Другие клубы могут предпринять кое-какие шаги, которые не позволят нам договориться с ними, — сказал Брисбуа. — Я знаю одно: к началу сезона 2020-21 годов мы решим наши вопросы с потолком зарплат, и у нас будет очень хорошая команда».

В прошлом сезоне 22-летний Сергачев набрал 34 (10+24) очка в 70 играх регулярного чемпионата, а также 10 (3+7) баллов в 25 встречах чемпионского плей-офф.