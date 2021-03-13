Генменеджер «Тампы» ожидает, что Кучеров вернется к плей-офф

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа надеется, что российский нападающий Никита Кучеров вернется в строй к плей-офф. 29 декабря Кучеров перенес операцию на правом бедре.

«Я ожидаю, что он сможет сыграть в плей-офф и добавить команде искры. Не знаю ничего, что могла бы сделать любая команда в дедлайн обменов (12 апреля), способное сравниться с выздоровлением Никиты Кучерова. Перед началом сезона мы знали, что единственным приобретением будет, вероятно, возвращение Никиты к плей-офф. Надеюсь, что мы сможем получить там место», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Брисбуа.

Напомним, в пяти предыдущих сезонах Кучеров был лидером «Лайтнинг» по результативности.