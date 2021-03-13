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Генменеджер «Тампы» ожидает, что Кучеров вернется к плей-офф

04:02
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Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа надеется, что российский нападающий Никита Кучеров вернется в строй к плей-офф. 29 декабря Кучеров перенес операцию на правом бедре.

«Я ожидаю, что он сможет сыграть в плей-офф и добавить команде искры. Не знаю ничего, что могла бы сделать любая команда в дедлайн обменов (12 апреля), способное сравниться с выздоровлением Никиты Кучерова. Перед началом сезона мы знали, что единственным приобретением будет, вероятно, возвращение Никиты к плей-офф. Надеюсь, что мы сможем получить там место», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Брисбуа.

Напомним, в пяти предыдущих сезонах Кучеров был лидером «Лайтнинг» по результативности.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/vozvrashchenie-kucherova-idet-po-planu/c-322430836

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