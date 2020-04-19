Игрок молодежной сборной России Егор Замула, подписавший в сентябре контракт новичка с «Флайерз», рассказал о перспективах попасть в основу «летчиков».

— Вам ведь звонил Илья Воробьев? О чем говорили?

— Да, у нас был разговор буквально на одну минуту. Он спросил, приеду ли я в Магнитогорск, хотели с тобой поговорить. Сказал, что если что-то пойдет не по плану, мы тебя с радостью встретим в «Магнитке».

— Что будете делать, если 1 июня нельзя будет полететь в США?

— Это будем обсуждать с моим агентом. У меня там форма, клюшки, мне не разрешили их забрать. Руководство должно быть уверено, что я не выйду никуда на каток, не буду шайбы бросать во дворе. Они очень много денег вложили в операцию, я вижу, что я им нужен, и они ценят мое здоровье.

— Формально, у вас есть право играть в уже в нынешнем сезоне. Были ли разговоры на эту тему?

— Я разговаривал с генменеджером, когда в Филадельфию приехал играть «Вашингтон». Он спросил меня: сможешь остановить Овечкина? Я улыбнулся, сказал, что попробую. «А как попробуешь?» — «Если что, врежу ему клюшкой по ногам»! Такого разговора, что сыграю уже в этом сезоне, пока не было. Но они видели, как я развиваюсь, а в конце сезона у защитников пошли травмы. Если бы не моя операция, может быть, мне бы и выпал шанс. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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