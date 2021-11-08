Генменеджер «Сиэтла» посетит матч «Миннесоты» и «Айлендерс» для поиска усиления команды

Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис посетит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Айлендерс», сообщает журналист Майкл Руссо.

По сведениям источника, генменеджер «Кракен» намерен просмотреть потенциальных новичков для усиления команды.

«Сиэтл» в сезоне-2021/22 дебютировал в НХЛ. После 12 матчей команда с 9 очками занимает 14-е место в Западной конференции.