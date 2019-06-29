Генменеджер "Сент-Луиса" считает, что звено Барбашева задавало физический тон всей команды

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг в интервью "СЭ" отметил, что тренерский штаб команды доверял в прошлом сезоне звену нападающего Ивана Барбашева. По его словам, это звено задавало в какой-то степени тон игре.

– Что касается Барбашева, то его звену с Сундквистом и Стином главный тренер по-настоящему доверял, – сказал Армстронг. – На большинство матчей финала эта тройка выходила на лед первой, и это говорит само за себя. Также Крэйг (Беруби. – Прим. И.Р.) часто выставлял звено с Барбашевым сразу после того, как мы забивали, что тоже – очень серьезный показатель доверия, потому что меньше всего вы хотите тут же расслабляться и терять то, чего только что добились. В этом плане на Сундквиста, Стина и Барбашева можно было в полной мере положиться. Санни и Барби задавали физический тон всей команды, и это звено оказалось способно на игровое время топ-уровня, причем против топ-звеньев соперников! (Игорь Рабинер)

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