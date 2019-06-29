Генменеджер "Сент-Луиса" считает, что Тарасенко начал по-новому использовать свои габариты

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг доволен тем, как нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко провел минувший сезон. По его словам, стиль игры россиянина немного изменился.

– Влади – он и есть Влади еще с того момента, когда мы его задрафтовали, и он впервые сюда приехал. Он забивает. Он постоянно угрожает воротам, – сказал Армстронг в интервью "СЭ". – Даже когда по каким-то причинам шайба от его клюшки не влетает в сетку, Тарасенко всегда остается опасным игроком, на котором сопернику необходимо сосредоточивать предельное внимание своих ведущих защитников – а это, в свою очередь, развязывает руки другим нашим игрокам.

В этом плей-офф обратило на себя внимание, что Влади начал по-новому использовать свои габариты. Мы вовсе не ставим ему задачу "перемалывать" соперников, но он от природы – массивный сильный мужчина, и когда он начинает играть атлетично и лишать игроков соперников баланса, это делает их задачу еще сложнее. Тарасенко абсолютно обоснованно является суперзвездой в этой лиге – и продолжит ею оставаться. (Игорь Рабинер)

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