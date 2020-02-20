Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о восстановлении Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг поделился новостями о восстановлении российского нападающего Владимира Тарасенко. 24 октября в матче с «Лос-Анджелесом» россиянин вывихнул левое плечо.

— У нас хорошие новости о Владимире Тарасенко, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Армстронга. — Он хорошо тренируется и принимает участие в утренних занятиях. Новых данных о времени его возвращения пока нет, но тенденция позитивная. Сейчас к нам пришел Марко, и до понедельника мы будем оценивать рынок. Но учитывая ситуацию с потолком зарплат, помещенного в долгосрочный список травмированных защитника Джея Боумистера и другие факторы, я бы сказал, что любой обмен теперь должен быть чисто хоккейным. Что в данное время года — редкость.

Я бы не хотел бежать впереди паровоза. Пока речь не идёт о том, чтобы увидеть его в четверг или воскресенье. Я просто сообщаю, что у него всё хорошо, он прогрессирует и станет значительным усилением нашей группы атаки в начале марта, в середине марта, в конце марта или в начале апреля.