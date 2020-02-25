Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал о состоянии здоровья Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг рассказал о состоянии здоровья нападающего Владимира Тарасенко. Россиянин продолжает восстанавливаться после операции на плече.

— Он регулярного катается вместе с командой, — приводит слова генменеджера в Twitter журналист Джереми Рутерфорд. — Он все ближе к возвращению в строй. Но восстановление еще не завершено. Думаю, он отправится вместе с командой в следующее выездное турне. Но играть еще не будет.

Врачи пока не могут назвать точную дату завершения реабилитации. Но мы к ней приближаемся.