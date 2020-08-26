Генменеджер «Сент-Луиса» рассказал, что прошлая операция Тарасенко оказалась неудачной

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Джереми Рутерфорд заявил, что предыдущая операция нападающего Владимира Тарасенко оказалась неудачной. Теперь россиянину потребуется повторное хирургическое вмешательство.

— Операция, которая была сделана в октябре 2019 года, не сработала так, как мы ожидали. Она оказалась неудачной... Конечно, это очень неприятная новость. Очень неприятно, что Владимира ждет третья операция на плече в карьере.

Мы надеемся, что он сможет вернуться на свой прежний уровень. Я не сомневаюсь в его трудолюбии и стремлении восстановить свою форму.