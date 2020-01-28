Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг рассказал, как проходит восстановление нападающего Владимира Тарасенко. Россиянин перенес операцию на травмированном плече, и, по прогнозам врачей, может вернуться в строй к началу плей-офф.

— Наша цель — вернуть Тарасенко в строй как можно скорее, но мы должны удостовериться, что у нас есть свободное место под потолком зарплат, — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ. — Если мы вернмся к тому составу, который был у нас в начале регулярного чемпионата, когда от потолка нас отделяли лишь несколько сотен тысяч долларов, то мы должны быть уверены в том, что Тарасенко готов играть. Так что хотим знать точный график его восстановления задолго до дедлайна.

На данный момент контракт Тарасенко (7,5 миллионов долларов в год) не учитывается под потолком зарплат, так как нападающий внесен в долгосрочный список травмированных.