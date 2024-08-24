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Генменеджер «Сан-Хосе» Грир: «У Аскарова есть все, чтобы стать основным вратарем НХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Ярослав Аскаров.
Фото Соцсети

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир прокомментировал переход вратаря Ярослава Аскарова.

«Ярослав — вратарь, у которого есть все необходимое, чтобы стать основным вратарем НХЛ. Его спортивные способности проявились в последние несколько сезонов, и он является сильным молодым игроком в нашей команде вратарей. Мы рады, что он стал частью нашей организации», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.

Ярослав Аскаров. Российский вратарь недоволен отношением к нему в клубе НХЛ. Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»

23 августа «Нэшвилл» объявил об обмене Аскарова в «Сан-Хосе» на форварда Давида Эдстрема, вратаря Магнуса Хрону и выбор в первом раунде драфта 2025 года.

В минувшем сезоне 22-летний россиянин, которого был выбран под 11-м номером на драфте 2020 года, провел 2 матча в НХЛ, отразив 94,29 процента бросков по своим воротам. Также на его счету 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.

Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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«Сан-Хосе» подписал с Аскаровым двухлетний контракт
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