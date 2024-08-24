Генменеджер «Сан-Хосе» Грир: «У Аскарова есть все, чтобы стать основным вратарем НХЛ»
Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир прокомментировал переход вратаря Ярослава Аскарова.
«Ярослав — вратарь, у которого есть все необходимое, чтобы стать основным вратарем НХЛ. Его спортивные способности проявились в последние несколько сезонов, и он является сильным молодым игроком в нашей команде вратарей. Мы рады, что он стал частью нашей организации», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.
23 августа «Нэшвилл» объявил об обмене Аскарова в «Сан-Хосе» на форварда Давида Эдстрема, вратаря Магнуса Хрону и выбор в первом раунде драфта 2025 года.
В минувшем сезоне 22-летний россиянин, которого был выбран под 11-м номером на драфте 2020 года, провел 2 матча в НХЛ, отразив 94,29 процента бросков по своим воротам. Также на его счету 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.
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|Нэшвилл
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|4.10
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Баффало – Нью-Джерси
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