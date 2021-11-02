Генменеджер «Рейнджерс»: «За два сезона Фокс показал, почему он является одним из лучших игроков НХЛ»

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри поделился мнением о продлении контракта с защитником Адамом Фоксом.

«Мы очень рады, что договорились с Адамом о продлении контракта и что он продолжит играть за команду, за которую болеет. Всего за два сезона Адам последовательно показывал, почему он является краеугольным камнем нашей команды и одним из лучших игроков НХЛ. Для нас и наших болельщиков было большой честью наблюдать за тем, как он демонстрирует свои способности каждый вечер. Мы рады, что теперь у нас есть такая возможность в течение еще семи лет», — приводит слова Друри официальный сайт НХЛ.

Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на 7 лет со среднегодовой зарплатой в 9,5 млн долларов. Таким образом, общая сумма договора составляет 66,5 млн долларов.

В минувшем сезоне Фокс получил приз лучшему защитнику НХЛ. В сезоне-2021/22 на его счету 9 (2+7) очков в 9 матчах.