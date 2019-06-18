Генменеджер "Рейнджерс" уверен, что в будущем сможет продлить контракт с Траубой

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон уверен, что защитник Джейкоб Трауба станет важной частью команды из Нью-Йорка. Напомним, что 25-летнего хоккеиста выменяли из "Виннипега" на 23-летнего Нила Пионка и 20-й общий выбор на грядущем драфте.

– Он на пике своей карьеры, – цитирует сайт НХЛ Гортона. – Возможность того, чтобы такой игрок стал доступным для обмена, случается не всегда. Поэтому мы ухватились за этот шанс. Мы провели ряд бесед, которые привели нас к тому, что мы имеем. Думаю, он будет проводить много времени на льду. Джейкоб разносторонний парень, можем представить, что он играет при разных сценариях и будет важной частью.

Мы не обсуждали точные цифры, но нам потребовалось несколько собеседований, чтобы понять, сколько будет стоить такой игрок. Мы идем вперед с полной увереностью, что заключим с ним сделку.