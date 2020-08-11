Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал победу клуба в драфт-лотерее НХЛ-2020.

В 2019 году команда из Нью-Йорка выбирала второй на драфте, в этом году будет выбирать первой. Оба раза Гортон приходил на церемонию со значком в память об ушедшем из жизни офицере полиции Стивене Макдональде.

— В прошлом году это сработало, так что я решил попробовать еще раз, — цитирует USA Today Гортона. — Не знаю, талисман удачи ли это, но я уже начинаю в них верить.

Драфт НХЛ запланирован на 9 и 10 октября. Первоначально он должен был пройти 26-27 июня в Монреале, но был отложен из-за пандемии коронавируса.