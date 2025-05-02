Генменеджер «Рейнджерс» Друри: «Салливан привнесет чемпионский уровень в команду»

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал назначение Майка Салливана на пост главного тренера.

«Майк Салливан зарекомендовал себя как один из ведущих тренеров в НХЛ. Учитывая его многочисленные достижения, включая два Кубка Стэнли и руководство сборной США, он привнесет чемпионский уровень в команду», — цитирует Друри пресс-служба НХЛ.

Салливан 28 апреля покинул аналогичный пост в «Питтсбурге», который возглавлял с 2015 года. За это время он выиграл с командой два Кубка Стэнли подряд — в сезонах-2015/16 и 2016/17.