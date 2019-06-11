Генменеджер "Питтсбурга" утверждает, что у него нет конфликта с Малкиным

Генменеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд подчеркнул, что у него нет конфликта с нападающим команды Евгением Малкиным. После вылета "Пингвинз" из Кубка Стэнли Рутерфорд в одном интервью заявил, что не уверен, останется ли россиянин в команде на ближайшие годы.

- Я связывался с Евгением через Гончара, - цитирует The Athletic Рутерфорда. - Не думаю, что мои слова его расстроили. Он знает, как работает бизнес.

Когда мне задавали вопрос, было слишком сложно сосредоточиться, я думал об обмене многих игроков. Но я верю в Женю Малкина. Он провел год не на уровне прошлого сезона. Мы это знаем. Но он отличный игрок. Я знаю, насколько он хорош и что может сделать для команды. В глубине души я знал, что он будет частью "Пингвинз" в будущем. И он тоже знал об этом.