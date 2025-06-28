Генменеджер «Питтсбурга» Дубас: «Мы надеемся снова стать конкурентными, пока Кросби является игроком команды»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас прокомментировал возможный обмен нападающего и капитана команды Сидни Кросби.

«Наша точка зрения никак не изменилась. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы вернуть команде статус конкурентного соперника. И мы надеемся добиться этого, пока Сид является игроком «Питтсбург Пингвинз», — приводит слова Дубаса журналист Уэс Кросби.

Кросби выступает за «Пингвинз» с 2005 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего канадца 80 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 33 шайбы и отдал 58 результативных передач.