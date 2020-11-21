Генменеджер «Оттавы» отметил прогресс Соколова

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион прокомментировал подписание трехлетнего контракта новичка с 20-летним российским форвардом Егором Соколовым.

«Стоит отдать должное Егору, он ради этого очень много работал, — приводит слова Дориона сайт «Сенаторов». — Несмотря на то что изначально его не задрафтовали, он сделал все ради улучшения многих аспектов своей игры. И во многом благодаря этому в прошлом сезоне стал лидером лиги Квебека по голам».

Соколов был выбран «Оттавой» во втором раунде драфта-2020 под общим 61-м номером.