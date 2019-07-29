Генменеджер "Нью-Джерси" отметил сильные стороны Гусева

Генеральный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро выделил сильные качества нападающего Никиты Гусева. "Дьяволы" подписали с россиянином двухлетний контракт на 9 миллионов долларов.

"Никита – крайний нападающий, который обладает невероятными инстинктами, – приводит слова функционера официальный сайт "Дэвилз". – Его видение площадки и уровень мастерства сделают нашу атаку гораздо сильнее".

Права на Гусева прежде принадлежали "Вегасу", однако клуб не смог предложить игроку устраивающий его контракт и был вынужден обменять форварда в "Нью-Джерси".