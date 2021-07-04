Генменеджер «Нэшвилла» объяснил обмен Арвидссона в «Лос-Анджелес»

Генеральный менеджер Дэвид Пойл объяснил, почему принял решение обменять нападающего Виктора Арвидссона.

«Он был недоволен своим положением в команде. Мы провели беседу и пришли к выводу, что лучше выбрать другой вариант», — цитирует Пойла The Teneessean.

Нападающий Виктор Арвидссон был обменян из «Нэшвилл Предаторз» в «Лос-Анджелес Кингз» на два выбора на драфте. «Предаторз» получили выбор во втором раунде драфта-2021 и в третьем раунде драфта-2022.

В 50 матчах этого сезона 28-летний форвард набрал 25 (10+15) очков. Из-за травмы верхней части тела он не играл в последних пяти матчах регулярного сезона, но вернулся в строй и принял участие в первых двух матчах серии первого раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (2-4).

Нападающий был выбран «Нэшвиллом» в четвертом раунде (под общим 113-м номером) драфта-2014. Всего в 385 матчах в регулярных сезонах он набрал 239 (127+11) очков, а также 27 (12+15) баллов в 61 игре плей-офф Кубка Стэнли.