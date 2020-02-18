Генменеджер «Монреаля» замечен в Денвере. Он может работать над обменом Прайса в «Колорадо»

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен и директор по работе с хоккеистами Скотт Меланби замечены в Денвере, где «Колорадо» сыграет с «Тампа-Бэй». Они могут работать над обменом голкипера Кэри Прайса, сообщает в своем Twitter журналист Майк Келли.

Прайс — самый высокооплачиваемый вратарь лиги. В 50 матчах текущего сезона 32-летний вратарь одержал 24 победы. В среднем за встречу он пропускает 2,74 шайбы, отражая 91,1% бросков. Трижды Прайс сыграл на ноль.

В сделке могут быть задействованы Самуэль Жирар, Джей Ти Комфер и Конор Тимминс.