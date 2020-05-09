Генменеджер «Монреаля» верит, что Романов станет важной частью обороны команды

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен верит, что российский защитник Александр Романов станет важной частью обороны команды. «Канадиенс» в пятницу объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с россиянином.

— Мы очень рады подтвердить, что пришли к соглашению с Александром Романовым, — приводит российская вресия официального сайта НХЛ слова Бержевена. — Александр — молодой, надежный и очень стабильный защитник, который стремится продолжить карьеру в НХЛ. Он входит в группу наших молодых «проспектов», и мы верим, что на протяжении многих лет он будет важной частью наших оборонительных рядов.

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счет 7 результативных передач при показателе полезности «плюс 21». В плей-офф россиянин провел четыре матча.