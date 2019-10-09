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Генменеджер «Монреаля» в декабре приедет в Россию для встречи с Романовым

03:47
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Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен в декабре отправится в Россию. Как сообщил на своей странице в Twitter журналист TVA Sports Рено Лавуа, руководитель клуба объявил на своем последнем брифинге на прошлой неделе, что намерен встретиться с Александром Романовым.

В этом сезоне защитник ЦСКА сыграл в 15 матчах и набрал 3 (0+3) очка.

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