Генменеджер «Монреаля» Хьюз о выборе Пугачева на драфте: «Мы посчитали его лучшим из доступных игроков»

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз объяснил выбор форварда Глеба Пугачева в первом раунде драфта НХЛ-2026.

«Канадиенс» взяли 18-летнего россиянина под общим 26-м номером. Пугачев с 2023 года выступает в системе «Торпедо».

«У него хорошие габариты. Он играет в силовой манере, но при этом обладает отличным хоккейным чутьем. Наши скауты считают, что у него большой потенциал и универсальность — он может играть в любом звене. Думаем, его игра уже зрелая, физически он готов, и у него есть свой стиль. Мы посчитали его лучшим из доступных игроков», — приводит пресс-служба клуба слова Хьюза.

Говоря о россиянах, генменеджер отметил объективные сложности.

«Думаю, получить доступ в Россию стало сложнее. Из-за этого игроков видят реже, и они с большей вероятностью уходят ниже, чем должны были бы. С другой стороны, я не начинаю каждый год с мыслью, что мы обязательно будем выбирать россиян», — добавил он.

Третий год подряд первым выбором «Монреаля» на драфте НХЛ стал россиянин. В 2024 году клуб выбрал нападающего Ивана Демидова под 5-м номером, а в 2025-м — форварда Александра Жаровского под 34-м номером.