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Генменеджер «Монреаля» бурно отреагировал на выход команды в полуфинал Кубка Стэнли

06:29
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«Монреаль» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 3:2.

После шайбы Тайлера Тоффоли в овертайме генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен бурно отреагировал на победу команды в серии.

Счет в серии стал 4-0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей