Генменеджер «Монреаля» бурно отреагировал на выход команды в полуфинал Кубка Стэнли

«Монреаль» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 3:2.

После шайбы Тайлера Тоффоли в овертайме генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен бурно отреагировал на победу команды в серии.

It's genuinely awesome to see how passionate Marc Bergevin is about his squad pic.twitter.com/AGeiRa8q4L — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) June 8, 2021

Счет в серии стал 4-0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).