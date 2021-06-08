Генменеджер «Монреаля» бурно отреагировал на выход команды в полуфинал Кубка Стэнли
06:29
«Монреаль» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 3:2.
После шайбы Тайлера Тоффоли в овертайме генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен бурно отреагировал на победу команды в серии.
It's genuinely awesome to see how passionate Marc Bergevin is about his squad pic.twitter.com/AGeiRa8q4L— Pete Blackburn (@PeteBlackburn) June 8, 2021
Счет в серии стал 4-0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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