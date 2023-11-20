Генменеджер «Миннесоты»: «Игра Капризова вызывает беспокойство»

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что недоволен положением команды в турнирной таблице. Команда проиграла пять последних матчей в НХЛ.

«Игра Капризова и Болди нас беспокоит. Но я верю в этих парней. Временами такие ситуации пережить сложнее, чем травму. Нам нужно продолжать поддерживать их, помогать им и пытаться направить их правильным курсом», — цитирует Герина The Athletic.

В этом сезоне россиянин провел 17 матчей за команду, набрав 15 (5+10) очков. Он не отметился результативными действиями в двух последних встречах.