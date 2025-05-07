Генменеджер «Миннесоты» Герин уверен, что Капризов продлит контракт с клубом: «Никто не может предложить ему больше, чем мы»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин ответил на вопрос о будущем форварда «Уайлд» Кирилла Капризова.

Действующее соглашение 28-летнего россиянина истекает в конце сезона-2025/26.

«Я рассчитываю на то, что он подпишет новый контракт. Я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее. Очевидно, все знают, насколько Кирилл важен для команды и лиги. Он звездный игрок. Так что да, это наш основной приоритет.

Никто не может предложить ему больше, чем мы. Уверен, что мы заключим сделку с Кириллом. Думаю, ему действительно нравится эта команда, он чувствует, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Герина пресс-служба НХЛ.

«Миннесота» завершила выступление в плей-офф НХЛ, уступив в серии первого раунда «Вегасу» (2-4).

Капризов в сезоне-2024/25 набрал 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 9 (5+4) очков в шести играх.