Генменеджер «Миннесоты» рассказал о ходе переговоров по новому контракту Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что клуб хочет подписать долгосрочный контракт с форвардом Кириллом Капризовым.

«Нам очень нравится Кирилл и то, что он дал команде. Это ни для кого не секрет. Мы сделаем все возможное для заключения справедливой сделки.

Мы предпочли бы долгосрочный контракт. Тут есть свои плюсы и минусы. Идут переговоры, стороны обмениваются предложениями.

Мы не собираемся строить команду вокруг одного человека. У нас много хороших хоккеистов, много хороших молодых игроков. Мы стараемся сформировать команду вокруг лидеров, одним из которых является Кирилл. Мы не хотим фокусироваться на одном человеке. Есть масса других элементов, которые нам необходимы, чтобы пазл сложился полностью», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попал в список претендентов на «Колдер Трофи» по итогам сезона-2020/21.

24-летний Капризов в регулярном сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах. В плей-офф у него 7 матчей и 3 (2+1) очка.