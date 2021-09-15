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Генменеджер «Миннесоты»: «Переговоры с Капризовым идут довольно вяло, но я не переживаю»

09:45
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с нападающим Кириллом Капризовым.

«Хоккеист поступает так, как считает нужным. И к его позиции нужно относиться с уважением, что я и делаю. Я уважаю Кирилла и не считаю, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Вопрос сейчас стоит так: «Когда мы сможем заключить сделку?»

Сейчас переговоры идут довольно вяло, но не могу сказать, что это является поводом для беспокойства. Есть немало других клубов, которые тоже не могут договориться с очень хорошими игроками. Так что я не переживаю.

Нужно уметь держать паузу. Не только мы оказались в такой ситуации. Есть игрок, он тоже реагирует определенным образом, эта ситуация касается всех, но по-разному. Это очень непростой процесс, который порой может затянуться», — цитирует Герина русскоязычный сайт НХЛ.

На данный момент 24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/peregovory-s-kaprizov-idut-vyalo/c-326151618

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Александр Кравченко все материалы автора

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