Генменеджер «Миннесоты» — о подписании контракта с Капризовым: «Я чувствую себя счастливым»
13:22
Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин в интервью SKOR North рассказал о ходе переговоров с нападающим Кириллом Капризовым. Вчера он подписал пятилетний контракт с клубом на 45 миллионов долларов.
— Я чувствую себя счастливым. Как и все стороны, участвовавшие в сделке. Кирилл — важная часть команды, отличный парень, он нужен нам, — отметил Герин.
— Насколько важными были последние 48 часов перед сделкой?
— Я был на встрече с тренерами, когда мне написал агент Кирилла (Пол Теофанос. — Прим. «СЭ»). Он попросил меня позвонить ему, на что я ответил, что пока не могу. Он сказал: «Думаю, что тебе нужно позвонить прямо сейчас». Уже через несколько часов мы обедали с ним. Звонки, общение в Zoom — это важно, но ничто не заменит личного общения.
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