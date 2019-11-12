Генменеджер «Миннесоты» не сомневается, что Капризов заиграет в НХЛ

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин выразил уверенность, что Кирилл Капризов добьется успеха в НХЛ. Форвард ЦСКА был выбран «Уайлд» на драфте-2015 под 135-м номером. В 2020 году он должен присоединиться к команде.

— Он действительно хочет приехать в НХЛ в следующем году, — цитирует The Athletic Герина. — У меня нет сомнений в том, что он здесь заиграет и добьется успеха.

Его ждет новая культура, новая лига. Все будет новым, и неизбежен период адаптации. Нам нужно собрать детали пазла, и он — одна их них. Но я не хочу вешать все на него, чтобы просто выпустить на лед, и он бы все разрулил. Это слишком много для одного человека.

На игрока будет оказываться большое давление. Я хочу сделать так, чтобы он пришел и получил достаточную поддержку.