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Сегодня, 09:40

Генменеджер «Миннесоты» Герин заявил, что Капризов должен начать сезон лучше

Виктория Кравченко
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал, что ждет улучшения игры лидеров команды, включая российского нападающего Кирилла Капризова.

«Капризов и Болди должны начать год лучше. Это ребята, которых вы знаете. Если они сделали это один раз, они смогут сделать это снова. Они способны [играть лучше]», — цитирует Герина KFAN FM.

В прошлом сезоне НХЛ «Миннесота» заняла шестое место в таблице и не смогла выйти в плей-офф. Клуб из северного штата США набрал 87 очков в 82 матчах.

Кирилл Капризов
ХК Миннесота Уайлд
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