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Сегодня, 12:44

Генменеджер «Миннесоты» Герин: «Травма Капризова разочаровывает, но это не конец света»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал травму форварда Кирилла Капризова.

«Мы уже проходили этот путь, но это прискорбно. Кирилл идет сезон на «Харт Трофи». Его травма разочаровывает. Это разочаровывает и нас, но мы в хорошей позиции в турнирной таблице и в том, как мы играем. Нам просто нужно справиться с ситуацией. Это не конец света. Мы продолжим играть и продолжать становиться лучше. Когда Кирилл выздоровеет и вернется, мы станем еще лучше. Не будем скрывать: с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», — приводит слова Герина The Athletic.

28 января стало известно, что Капризов перенесет операцию в пятницу. 27-летний россиянин выбыл из строя минимум на четыре недели.

24 января Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после месячного перерыва из-за травмы. В текущем сезоне форвард сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
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8 Питтсбург 52 20 32 48
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2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
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5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
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4 Калгари 49 24 25 55
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6 Анахайм 50 21 29 48
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