Генменеджер «Миннесоты» Герин: «Травма Капризова разочаровывает, но это не конец света»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал травму форварда Кирилла Капризова.

«Мы уже проходили этот путь, но это прискорбно. Кирилл идет сезон на «Харт Трофи». Его травма разочаровывает. Это разочаровывает и нас, но мы в хорошей позиции в турнирной таблице и в том, как мы играем. Нам просто нужно справиться с ситуацией. Это не конец света. Мы продолжим играть и продолжать становиться лучше. Когда Кирилл выздоровеет и вернется, мы станем еще лучше. Не будем скрывать: с Кириллом в составе мы играем лучше. С этим не поспоришь, но такова реальность профессионального спорта, и, как я уже сказал, мы с этим справимся», — приводит слова Герина The Athletic.

28 января стало известно, что Капризов перенесет операцию в пятницу. 27-летний россиянин выбыл из строя минимум на четыре недели.

24 января Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после месячного перерыва из-за травмы. В текущем сезоне форвард сыграл 37 матчей и набрал 52 (23+29) очка.