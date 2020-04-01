Генменеджер «Миннесоты»: «Для нас большая удача владеть правами на Капризова»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рад, что клуб владеет правами на Кирилла Капризова. «Уайлд» в 2015 году выбрали россиянина на драфте в 5-м раунде под общим 135-м номером.

— Капризов обладает невероятным талантом и работоспособностью, что уже не раз доказывал как в матчах за свой нынешний клуб, так и за сборную на международной арене, — цитируют «Известия» Герина. — Его высокое индивидуальное мастерство очень заметно, поэтому для нас большая удача владеть правами на этого игрока. Разумеется, мы рассчитываем на него в будущем. Я надеюсь, что уже в следующем сезоне Капризов будет в нашей команде. С его талантом, он может заиграть в НХЛ сразу, хотя в любом случае время на адаптацию ему дадут.