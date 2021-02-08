Генменеджер «Миннесоты» будет просить НХЛ перенести еще несколько матчей команды
20:36
Генеральный менеджер «Миннесоты» Бил Герин проведет телефонный разговор с руководством Национальной хоккейной лиги. Он будет просить лигу перенести еще несколько ближайших матчей команды, пишет в Twitter журналист Майкл Руссо.
Девять игроков команды находятся в списке хоккеистов, которые не допускаются к играм по требованию COVID-протокола НХЛ.
Однако Герин подчеркнул, что еще у нескольких хоккеистов проявились симптомы болезни. Он ожидает, что в команде будет больше заразившихся.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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