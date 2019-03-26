Генменеджер "Лос-Анджелеса" сообщил, что Ковальчук не сыграет в ближайших матчах

Генеральный менеджер "Лос-Анджелеса" Роб Блэйк сообщил, что нападающий Илья Ковальчук пропустит ближайшие выездные матчи команды.

– Мы поговорили с Ильей, приняв это решение вместе, – цитирует Блэйка The Athletic. – Ковальчук хочет стать лучше. Вот как мы пришли к этому. Он захотел остаться дома и сделать свою работу. Это его идея, и это не наказание.

​Таким образом, Ковальчук пропустит матчи регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтона" и "Ванкувера".

35-летний хоккеист в текущем сезоне набрал 31 (14+17) очко в 60 матчах за "Лос-Анджелес".