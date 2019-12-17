Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк объяснил, почему клуб расстался с нападающим Ильей Ковальчуком.

— Не сработало. Все просто, — цитирует Блэйка LA Kings Insider. — И теперь он свободен продолжать карьеру там, где считает нужным. Нужно уметь признавать, если что-то не получается, и двигаться дальше. Думаю, обеим сторонам это пойдет на пользу.

Теперь, когда Ковальчук покинул команду, у других игроков есть возможность проявить себя. В первую очередь, речь идет о молодежи.

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