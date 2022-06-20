Генменеджер «Коламбуса» рассказал о переговорах по контракту с Лайне

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал ход переговоров с форвардом Патриком Лайне о новом контракте.

«Это займет какое-то время. У агента и игрока есть свои мысли, у нас — свои. Мы верим в справедливые контракты, но и парни должны понимать, что все хотят видеть вокруг себя сильную команду. Вот где должен быть небольшой компромисс», — сказал Кекяляйнен TSN.

В сезоне-2021/2022 Лайне провел за «Коламбус» 56 игр и набрал 56 (26+30) очков при показателе полезности «-7».

Финский форвард был обменян в «Блю Джэкетс» в январе 2021 года из «Виннипег Джетс».