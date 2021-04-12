Генменеджер «Коламбуса» Кекалайнен объяснил обмен Фолиньо в «Торонто»

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен 12 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал обмен капитана команды Ника Фолиньо в «Торонто».

«Если вы хотите узнать, каким должен быть идеальный капитан, то просто посмотрите на Ника, он был таковым. Его вклад во франшизу сложно переоценить. Но сейчас наступил такой момент, когда мы вынуждены попрощаться после девяти лет совместной работы. Учитывая наши нынешние позиции в сезона, это логичный шаг и для нас, и для Фолиньо», — заявил Кекалайнен.

В обмен на 33-летнего хоккеиста «Коламбус» получит дополнительный выбор в первом раунде драфта в нынешнем году и драфт-пик в четвертом раунде в следующем году. Также клуб продолжит платить половину зарплаты по контракту американца, который истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Фолиньо набрал 16 (7+9) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. До «Коламбуса» форвард играл в «Оттаве». На данный момент «Блю Джэкетс» занимают седьмое место в Центральном дивизионе.