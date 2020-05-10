Генменеджер клуба НХЛ сравнил Романова с Даути

Один из генеральных менеджеров НХЛ, работающий в клубе Восточной конференции, поделился мнением о защитнике «Монреаля» Александре Романове.

— Романов очень похож на Дрю Даути — цитирует генменеджера Sportsnet. — На молодtжных турнирах многие сравнивали его именно с ним. Романов хочет брать на себя управление игрой, он хочет участвовать во всех аспектах игры. Это вполне возможно, учитывая его хорошее катание.

Сравнение с Алексеем Емелиным? Нет, он намного лучше Емелина. Чем лучше хоккеист катается, тем больше шансов держать дистанцию до соперника. Он может намного больше принести пользы в нападении. Он может предложить намного больше в атаке, чем это было в КХЛ. По крайней мере, на молодежном уровне было именно так.