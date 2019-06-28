Генменеджер "Флориды": "У Панарина и Бобровского есть 31 вариант. Я бы выжал из этого все возможное"

Генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Таллон поделился своими ожиданиями от возможного подписания вратаря Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина. По его словам, он с новым тренером "Пантерз" Джоэлем Кенневиллем встретились с российскими игроками "Коламбуса" во вторник. 1 июля оба хоккеиста становятся неограниченно свободными агентами.

- У них есть 31 вариант. Если бы я был свободным агентом, я бы выжал из этого все, ведь такая возможность появляется раз в жизни, - цитирует The Athletic Таллона. - Я не могу их винить. То, что они дали с ними побеседовать, говорит о многом. Есть немало команд, с которыми они даже не начинали диалог.

Мы поделились с ними нашими планами. Я сказал, какие у нас цели и как мы будем их добиваться. Думаю, они приняли это к сведению. Мы продаем большое будущее, сильную, молодую и талантливую команду.