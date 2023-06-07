Генменеджер «Филадельфии» — об обмене Проворова: «Непростое решение, Иван — сильный защитник»
Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался об обмене российского защитника Ивана Проворова в «Коламбус».
«Флайерс» обменяли хоккеиста в «Коламбус» в трехсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы получили трех игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ-2023.
«Это было непростое решение, — цитирует пресс-служба «Филадельфии» Бриэра. — Приходится расставаться с хорошим игроком, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что такая сделка имеет для нас смысл. Пока рано говорить о том, будут ли еще обмены. Мы готовы, если посчитаем, что нам это нужно. Мы открыты для любых решений. Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, это сильный защитник. Я считал, что это игрок топ-пары обороны для нашей команды. Но за выбор на глубоком драфте приходится платить. Получение еще одного пика первого раунда было для меня главным приоритетом. Это также дает шанс нашим молодым защитникам».
В текущем сезоне 26-летний Проворов провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Флайерз» и набрал 27 (6+21) очков. В ноябре 2022-го защитник набрал свое 200-е очко в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|9.06
|03:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|19
|24
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|18
|22
|
|
Джек Айкел
Вегас
|19
|22
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|19
|12
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|19
|10
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96