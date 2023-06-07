Генменеджер «Филадельфии» — об обмене Проворова: «Непростое решение, Иван — сильный защитник»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр высказался об обмене российского защитника Ивана Проворова в «Коламбус».

«Флайерс» обменяли хоккеиста в «Коламбус» в трехсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы получили трех игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ-2023.

«Это было непростое решение, — цитирует пресс-служба «Филадельфии» Бриэра. — Приходится расставаться с хорошим игроком, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что такая сделка имеет для нас смысл. Пока рано говорить о том, будут ли еще обмены. Мы готовы, если посчитаем, что нам это нужно. Мы открыты для любых решений. Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, это сильный защитник. Я считал, что это игрок топ-пары обороны для нашей команды. Но за выбор на глубоком драфте приходится платить. Получение еще одного пика первого раунда было для меня главным приоритетом. Это также дает шанс нашим молодым защитникам».

В текущем сезоне 26-летний Проворов провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Флайерз» и набрал 27 (6+21) очков. В ноябре 2022-го защитник набрал свое 200-е очко в НХЛ.