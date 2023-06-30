Генменеджер «Филадельфии»: «Чувствуем, что Мичков в будущем сможет делать разницу»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер надеется, что выбранный на драфте НХЛ-2023 российский форвард Матвей Мичков сможет сыграть решающую роль в будущем.

«Мы сделали большой замах, но мы надеемся, что это окажется хоумраном. Время покажет. Сейчас немного рано, но мы чувствуем, что когда Матвей будет готов приехать (в НХЛ), он действительно сможет изменить ситуацию, и это риск, на который мы были готовы пойти, немного подождать, чтобы, надеюсь, у нас был игрок, который может делать разницу», — цитирует пресс-служба лиги Бриера.

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин выступал на правах аренды за «Сочи». Он набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.