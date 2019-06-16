Генменеджер "Филадельфии" похвалил Проворова

Генеральный менеджер "Филадельфии" Чак Флетчер высоко оценил потенциал российского защитника Ивана Проворова. В сезоне-2018/19 22-летний игрок провел 82 матча, набрав 26 (7+19) очков в регулярном чемпионате, а также отметился 3 (0+3) очками в 6 играх Кубка Стэнли.

- У нас есть несколько высококлассных молодых защитников, обладающих потенциалом для роста в НХЛ. Например, Иван Проворов и Трэвис Санхейм. Также мы настроены оптимистично в отношении Филиппа Майерса, - цитирует официальный сайт НХЛ Флетчера.