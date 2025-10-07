Генменеджер «Эдмонтона» Боумэн — о продлении контракта с Макдэвидом: «Для него дело не в деньгах»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн прокомментировал продление контракта с нападающим Коннором Макдэвидом.

«Для Коннора дело не в деньгах. В каждом разговоре, который я вел с ним летом и в предыдущие недели, эта тема ни разу не затрагивалась. Он сосредоточен на победе, и мы в восторге от того, где мы находимся и куда движемся». Он единственный в своем роде парень. Он потрясающий лидер и хочет побеждать. Это свидетельствует о том, какой он человек», — цитирует Боумэна The Hockey News.

Новое соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на два года с ежегодной средней зарплатой 12,5 миллиона долларов (столько же игрок получает по предыдущему восьмилетнему контракту), оно вступит в силу с сезона-2026/27.

Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. С того времени на счету нападающего 712 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1082 (361+721) очка. За 96 игр в плей-офф форвард забил 44 гола и отдал 106 результативных передач.