Генменеджер "Далласа": "Сказал Ничушкину, что он получит шанс сыграть на Олимпиаде"

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл отметил, что у нападающего Валерия Ничушкина будет отличный год для развития в ЦСКА. Он также добавил, что сказал россиянину, что тот получит шанс сыграть на Олимпиаде-2018.

– Я говорил с Вэлом, он остается приверженным нашей организации и понимает, что происходит, – приводит официальный сайт НХЛ слова Нилла. – Он говорил с ЦСКА и понимает, что еще год должен провести там. Мы с ним отлично поговорили. Я ему сказал, что он примет участие во всех международных турнирах за сборную и получит шанс сыграть на Олимпиаде. Этим надо пользоваться. У него будет отличный год для развития. Он этому рад. А после этого он вернется.

22-летний Ничушкин был выбран "Старз" под 10-м номером в первом раунде драфта-2013. С того времени в 166 матчах в НХЛ он набрал 64 (23+41) очка. В 36 встречах минувшего сезона за ЦСКА форвард записал на свой счет 24 (11+13) балла.