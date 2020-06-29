Генменеджер «Чикаго» отметил, что НХЛ не позволит заявлять новых игроков до конца сезона

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн заявил, что НХЛ пока не планирует менять свое решение по проспектам, которые подписали свои первые контракт с клубом в этом году.

— В нынешнем сезоне их заявлять будет нельзя, — цитирует Боумэна ESPN. — Переговоры еще продолжаются, но за последний месяц я не слышал ничего нового. Так что пока никаких изменений не предвидится.

Под это правило подпадают и российские игроки Кирилл Капризов («Миннесота»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль»).