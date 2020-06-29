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Генменеджер «Чикаго» отметил, что НХЛ не позволит заявлять новых игроков до конца сезона

29 июня 2020, 16:47
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Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн заявил, что НХЛ пока не планирует менять свое решение по проспектам, которые подписали свои первые контракт с клубом в этом году.

— В нынешнем сезоне их заявлять будет нельзя, — цитирует Боумэна ESPN. — Переговоры еще продолжаются, но за последний месяц я не слышал ничего нового. Так что пока никаких изменений не предвидится.

Под это правило подпадают и российские игроки Кирилл Капризов («Миннесота»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль»).

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