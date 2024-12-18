Генменеджер «Айлендерс» Ламорелло: «Сорокин и Варламов заботятся друг о друге»

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло в интервью обозревателю «СЭ» высказался о паре российских вратарей «Островитян» — Илье Сорокине и Семене Варламове.

— У вас в «Айлендерс» пара российских вратарей — опытнейший Семен Варламов и номинант на «Везина Трофи» позапрошлого сезона Илья Сорокин. Вы создали это сочетание специально? Какие между ними отношения?

— На первый вопрос я хотел бы ответить «да». Но в действительности ситуация была такой. Мы сначала подписали Сорокина, а затем пришлось приобрести еще одного голкипера. С тем, кто у нас был годом ранее, это не сработало, хотя он играл хорошо. На тот момент я не знал, будет ли Варламов переподписывать контракт с «Колорадо». В результате мыслительного процесса мы пришли к выводу, что он был бы идеальным вариантом.

— Почему?

— Вратарь-ветеран с безупречным характером, которого в его предыдущих командах все любили. А тут у нас появился молодой голкипер, и я подумал, что у них могут сложиться отличные отношения. Варламов был доступен, и это просто сработало. И мы видим результат — лучше просто не могло быть. Илья и Семен болеют друг за друга, заботятся друг о друге во всех отношениях. И они хотят, чтобы каждый из них добился успеха.

— В прошлом и нынешнем сезонах у них острая и примерно равная конкуренция. Нельзя сказать, что Сорокин — явный номер один, а Варламов — номер два.

— У нас два первых номера!